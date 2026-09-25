Собянин: средства ПВО сбили еще семь беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО уничтожили еще семь беспилотников, которые направлялись в сторону Москвы в пятницу, 25 сентября. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр в своем канале.

Ранее подразделения ПВО ликвидировали еще десять дронов на подлете к столице. Таким образом, с полуночи над Московским регионом было сбито уже 17 беспилотников.

Временные ограничения на полеты объявлены в аэропортах Внуково и Домодедово. Обе авиагавани принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами.