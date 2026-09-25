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25 сентября, 08:13

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В Московском зоопарке родился птенец степного орла

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В Московском зоопарке появился на свет птенец степного орла. Увидеть его можно на старой территории зоопарка, сообщил портал мэра и правительства столицы.

Как рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова, родители птенца – опытная размножающаяся пара. Нынешнее пополнение стало первым на новом месте – на экспозиции "Скала хищных птиц", куда самец и самка переехали несколько лет назад.

Вместе с ними в одном вольере живут беркуты и могильники. По словам Акуловой, беркуты первое время проявляли интерес к пополнению у соседей, однако родители птенца защищали его от лишнего внимания. Пол детеныша пока неизвестен.

Самке степного орла 17 лет, самцу – 18. Эти хищники образуют пары на всю жизнь, взрослые особи имеют коричнево-бурую окраску и достигают 77 сантиметров в длину.

Яйца степных орлов отличаются толстой скорлупой со светло-бурыми пятнами. Насиживание длится от 39 до 45 дней. Птенцы остаются в гнезде не более 65 дней, а полностью самостоятельными становятся примерно в возрасте 80 дней.

Ареал степного орла охватывает территории России, Казахстана, Монголии и Китая. Вид занесен в Красную книгу России, а в Международной Красной книге имеет статус "находящийся на грани исчезновения".

Ранее в Московском зоопарке родился детеныш потто. Его родителями стали пара Норис и Нелия. Эти животные являются ночными древесными приматами из семейства лориевых. Их можно встретить в тропических лесах Западной Африки, вольер в зоопарке оборудован так, чтобы имитировать естественную среду.

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