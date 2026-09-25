Жилые дома и промпредприятие повреждены в Ульяновске после атаки БПЛА

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Жилые дома и одно из промышленных предприятий в Ульяновске получили повреждения после атаки беспилотников. Об этом сообщил глава региона Алексей Русских в видеосообщении в своем канале в MAX.

По его словам, целью атаки стало промышленное предприятие в городе. Огневыми мобильными группами и средствами ПВО были сбиты десятки БПЛА. В настоящее время службы занимаются устранением последствий ударов.

В результате атаки пострадали восемь человек, среди которых двое детей. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Медслужбы переведены в режим повышенной готовности.

Ранее административные строения нефтебазы были повреждены в Кагальницком районе Ростовской области в результате падения обломков БПЛА. В результате воздушной атаки пострадавших не выявили, возгорания не последовало.