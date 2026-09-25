Охотники в России стали отказываться от отстрела медведей из-за высоких расходов

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В России охотники все чаще отказываются от отстрела медведей из-за высоких затрат и снижения доходов от промысла. Об этом сообщил канал Baza в MAX со ссылкой на представителей охотничьего сообщества.

По словам собеседников канала, теперь разрешение на добычу медведя выдают только на месяц, тогда как раньше оно действовало весь сезон. В среднем документ обходится примерно в 18 тысяч рублей. С учетом основной работы охотники успевают выехать на промысел лишь два – четыре раза, поэтому расходы на разрешение не окупаются.

Дополнительный заработок также стал недоступен – мастерских, куда прежде сдавали мех, лапы и желчь животных, почти не осталось. Не покрывает затраты и введенная в некоторых регионах в сентябре выплата в 36 тысяч рублей за одного добытого медведя. Дорожные расходы, покупка снаряжения и оформление документов по-прежнему делают промысел убыточным.

При этом охота на медведей вблизи населенных пунктов запрещена, если животное не нападает на людей. Охотники опасаются, что зимой ситуация может ухудшиться – голодные звери, по их прогнозам, будут чаще выходить к людям. В качестве возможного решения они предлагают увеличить выплаты за добычу медведей и предусмотреть дополнительные стимулы для охотников.

Особенно остро проблема с медведями стоит в Красноярском крае. За год численность хищников в регионе выросла в 2,5 раза и достигла примерно 26,6 тысячи особей.

В 2026 году в регионе после нападений бурых медведей погибли шесть человек. По материалам прокурорской проверки возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух и более лиц.

Расследование касается действий краевого министерства природных ресурсов и лесного комплекса и других ответственных должностных лиц – по версии следствия, они не отреагировали должным образом на сообщения об опасности и своевременно не приняли меры для регулирования численности хищников и защиты жителей.

Ход расследования контролирует прокуратура, сообщившая, что необходимые действия проводились с опозданием и не обеспечивали безопасность населения.

