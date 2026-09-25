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25 сентября, 15:45

Экономика

Песков указал на необходимость отмены санкций на дизель РФ для насыщения рынков

Фото: kremlin.ru

Для насыщения международных рынков российским дизельным топливом следует отменить санкции. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Чтобы международные рынки были насыщены, дизель должен беспрепятственно попадать, то есть без каких-либо санкций и ограничений. Поэтому здесь возможно только комплексное решение", – пояснил пресс-секретарь российского лидера.

По его словам, помимо отмены ограничений, также нужно обеспечить российские запасы дизеля, открыть экспорт и гарантировать безопасное судоходство в Черном море.

Стоимость топлива в мире начала расти после начала конфликта вокруг Ирана в феврале. Президент Франции Эммануэль Макрон уже выразил недовольство высокими ценами на бензин в своей стране.

По мнению вице-председателя партии "Национальное объединение" Луи Алио, французскому правительству следует снизить налоговую нагрузку на топливо, иначе высокие цены могут серьезно затормозить экономику.

Лукашенко заявил, что Беларусь сохранит объемы поставок топлива на российский рынок

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