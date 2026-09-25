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25 сентября, 18:16

Общество

102-летний ветеран Великой Отечественной войны умер в Грузии

Фото: depositphotos/badboydt7

Ветеран Великой Отечественной войны Шалва Гочиташвили умер в Грузии в возрасте 102 лет. Об этом стало известно из публикации его сына Гочи Гочиташвили в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

Гочиташвили жил в селе Гарикула Каспкого муниципалитета и был последним ветераном Великой Отечественной из региона Шида-Картли.

По данным Государственной службы ветеранов Грузии, мужчина родился в феврале 1924 года. На фронт он отправился добровольцем в возрасте 17 лет.

Гочиташвили сражался на украинском фронте и был участником боев в Венгрии и Италии. Домой вернулся в 1947 году, поскольку еще 1,5 года после окончания войны оставался на защите черноморского побережья.

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