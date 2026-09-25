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25 сентября, 18:52

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DPA: в Германии школьники устроили забастовки против призыва в армию

В Германии школьники устроили забастовки против призыва в армию

Фото: depositphotos/mikdam

Массовые забастовки школьников против обязательной военной службы охватили около 100 городов по всей Германии. Об этом сообщило агентство DPA.

По данным СМИ, около 45 тысяч немецких школьников вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с вероятным введением обязательной воинской службы.

Представитель общественной инициативы "Школьная забастовка против воинской повинности" Бела Брейтнер рассказала, что, судя по всему, Федеральное правительство всерьез намерено постепенно ввести воинскую повинность, поскольку уже были анкеты, а затем и обязательные медосмотры. Начаться они должны были только в июле 2027 года.

С января 2026-го немецкие мужчины призывного возраста стали получать анкеты о готовности служить в армии. Результаты опроса показали, что молодежь не хочет служить в бундесвере.

По принятому закону с 1 января этого года в Германии сохраняется добровольный призыв. При этом предусматривается возобновление воинского учета для всех 18-летних юношей, а также обязательные медосмотры с 2027 года.

Закон допускает возможность возврата к приостановленной в 2011 году воинской обязанности в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью.

Ранее стало известно о забастовке лоцманских служб в Аргентине. Причиной стала публикация 30 июля 2026 года нового регламента для судоходства. Лоцманы и капитаны речных судов уверены, что эти изменения поставят под удар их рабочие места и снизят уровень безопасности навигации.

Из-за бастующих было заблокировано по меньшей мере 45 зерновозов, они не могли выйти из акватории порта Росарио. Каждые сутки простоя, по подсчетам, обошлись владельцам в сумму от 50 до 100 тысяч долларов.

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