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18 сентября, 16:27

Технологии

В Италии сотрудники магазинов Apple объявили забастовку

Фото: depositphotos/bernardbodo

Сотрудники магазинов Apple в Италии 18 сентября объявили забастовку на всю рабочую смену из-за роста нагрузки и дефицита персонала. Об этом сообщила Итальянская федерация работников торговли, туризма и сферы услуг Filcams CGIL, которая выступила организатором акции вместе с профсоюзами Fisascat CISL и Uiltucs.

Митинги пройдут около магазинов в крупнейших городах, в том числе у флагманских точек на площади Либерти в Милане и Виа-дель-Корсо в Риме. Профсоюзы предлагают увеличить наем, перевести часть временных работников на постоянные контракты и разрешить сотрудникам с частичной занятостью добровольно увеличить число часов.

Как указали в Filcams CGIL, люди долгое время работают под давлением, которое, по их мнению нельзя усиливать. Профсоюзы предложили меры для решения проблем, однако подходящего ответа пока не получили.

В профсоюзе добавили, что американская корпорация продолжает наращивать продажи и прибыль, а ее капитализация в мире приближается к 5 триллионам долларов. Там считают, что компания не должна добиваться роста производительности за счет условий труда сотрудников и обязана отреагировать на требования работников, обслуживающих покупателей в торговых точках.

Ранее Apple ввела обязательную проверку возраста для пользователей из Австралии. Она необходима для доступа к отдельным функциям и загрузки приложений с рейтингом 18+. Для подтверждения совершеннолетия пользователям нужно отсканировать паспорт или водительские права.

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