Очереди образовались на границе с Эстонией из-за завершения сезона отпусков

Фото: ТАСС/Петр Ковалев

Очереди фиксируются на границе с Эстонией. Из-за завершения сезона отпусков перед пунктом пропуска "Нарва-1" ежедневно скапливаются около 100 человек, которые не успевают пересечь границу за время работы эстонского КПП, сообщило Северо-западное таможенное управление.

Аналогичная ситуация наблюдается и на границе с Польшей.

Эстонский пункт пропуска "Нарва-1" в настоящий момент работает в сокращенном режиме – с 07:00 до 19:00 по московскому времени. При этом на текущей неделе люди успевали пройти границу в часы работы.

Таможенные и пограничные органы контролируют ситуацию в пунктах пропуска и принимают меры для уменьшения очередей.

Ранее стало известно, что в связи с усилением в Польше пограничного и таможенного контроля людям, которые хотели попасть в Россию, приходилось ждать на границе по 18–19 часов. В то же время на участке границы с Литвой скопления автомобилей не наблюдалось.

