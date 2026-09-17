Садовое кольцо закроют 19 сентября из-за Московского мотофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 сентября, 12:15

Транспорт

Время досмотра грузовиков на границе России сократят до 10 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России утвердило актуализированную Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Согласно документу, время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через госграницу сократится с 35–50 до 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Достичь такого результата планируется в том числе за счет цифровизации процессов контроля", – говорится в публикации.

Для этого на пунктах пропуска будут внедрять электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков. Такие технические средства станут частью перспективных моделей автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска. Начиная с 1 января 2027 года эти модели будут использовать как стандарт при строительстве, модернизации и реконструкции объектов.

Еще один механизм оптимизации – применение предварительных деклараций на товары, поданных при проведении таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска, уточнили в правительстве. Увеличить объем электронного декларирования планируется за счет совершенствования работы распределительной сети центров.

В кабмине также назвали важнейшей задачей достижение "цифровой зрелости" таможенного администрирования. Этому будет способствовать запуск обновленной информационной системы таможенных органов. Она обеспечит автоматизацию таможенных операций и позволит улучшить управление внутренними процессами.

Ранее свыше 113 тысяч человек и более 33 тысяч автомобилей пересекли российско-грузинскую границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" за неделю. Пассажиропоток в направлении въезда в РФ превышал обратный. Это связывалось с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха.

Минтранс России прорабатывает с Китаем соглашение о пересечении границы на личном авто

Читайте также


транспорт

Нужен ли в российских школах полувыходной среди недели?

Эксперты уверены: мера позволит учащимся отдохнуть и повысит их продуктивность

Законодательное введение такого дня не требует серьезных изменений

Читать
закрыть

Можно ли заменить неотгуленные дни отпуска на выплаты?

Эксперты уточняют: все зависит от конкретного человека и ситуации на рынке

Однако при наличии выбора между оплатой и отдыхом многие предпочитают деньги

Читать
закрыть

Почему верующие стремятся прикоснуться к мощам Спиридона Тримифунтского?

Для многих нахождение в очереди становится полноценной частью паломничества

Читать
закрыть

Мертвых собак нашли в квартире заводчицы из Дзержинска

Жители дома на улице Чапаева пожаловались в полицию на трупный запах

Волонтеры утверждают, что часть животных от голода поедали друг друга

Читать
закрыть

Москвич стал импотентом из-за инъекции для увеличения полового члена

Эксперты уточняют: скорее всего, гиалуроном попали в кавернозные тела

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили туры в Антарктиду?

Главное открытие в таком путешествии – целый континент с его природой, обитателями и красотой

Антарктида по впечатлениям превосходит даже Париж

Читать
закрыть

Почему услуга "мам" для студентов набирает популярность?

Такая помощница берет на себя все бытовые обязанности

Например, она доставляет лекарства из аптеки, готовит еду и привозит любимые напитки

Читать
закрыть

Москвича обвинили в попытке украсть дочь у бывшей жены

У школьницы диагностировали травму шеи и ушибы, у ее матери – ушибы спины, копчика и гематому

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика