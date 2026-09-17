Время досмотра грузовиков на границе России сократят до 10 минут

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство России утвердило актуализированную Стратегию развития таможенной службы до 2030 года. Согласно документу, время досмотра грузового транспорта на пунктах пропуска через госграницу сократится с 35–50 до 10 минут. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"Достичь такого результата планируется в том числе за счет цифровизации процессов контроля", – говорится в публикации.

Для этого на пунктах пропуска будут внедрять электронные системы досмотра и анализа рентгеновских снимков. Такие технические средства станут частью перспективных моделей автомобильных, морских, железнодорожных и воздушных пунктов пропуска. Начиная с 1 января 2027 года эти модели будут использовать как стандарт при строительстве, модернизации и реконструкции объектов.

Еще один механизм оптимизации – применение предварительных деклараций на товары, поданных при проведении таможенного контроля на автомобильных пунктах пропуска, уточнили в правительстве. Увеличить объем электронного декларирования планируется за счет совершенствования работы распределительной сети центров.

В кабмине также назвали важнейшей задачей достижение "цифровой зрелости" таможенного администрирования. Этому будет способствовать запуск обновленной информационной системы таможенных органов. Она обеспечит автоматизацию таможенных операций и позволит улучшить управление внутренними процессами.

Ранее свыше 113 тысяч человек и более 33 тысяч автомобилей пересекли российско-грузинскую границу через пункт пропуска "Верхний Ларс" за неделю. Пассажиропоток в направлении въезда в РФ превышал обратный. Это связывалось с завершением сезона отпусков и возвращением значительного количества граждан после отдыха.