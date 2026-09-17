Заходивший в воздушное пространство РФ британский бизнес-джет приземлился в КНР

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Бизнес-джет Gulfstream G650ER, который заходил в воздушное пространство России, приземлился в Китае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на полетные данные.

Самолет вылетел из аэропорта Лутон в Великобритании и пересек российское пространство. Борт также пролетал над Монголией.

Согласно полетным данным, над Китаем бизнес-джет начал постепенно снижаться. Около 04:53 по московскому времени он приземлился в международном аэропорту округа Чанша Хуанхуа.

Ранее самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в небе над Балтийским морем неподалеку от побережья Калининградской области. Он вылетел с авиабазы Кефлавик в Исландии и, подлетев примерно на 200 километров к границе российского анклава, сделал широкий круг и направился ближе к территории России. На расстоянии около 50 километров от берега он резко развернулся и взял курс на север.

