Самолет-разведчик НАТО впервые с начала сентября замечен над Черным морем

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Самолет-разведчик НАТО впервые с начала сентября замечен над нейтральными водами Черного моря, где находится уже шесть часов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

Bombardier Artemis II постоянно базируется на аэродроме в румынской Констанце и летает практически ежедневно. При этом с начала текущего месяца это первый случай его появления над южной частью Черного моря. Авиасудно движется с запада на восток и обратно.

Самолет курсирует над Черным морем на высоте свыше 10,5 километра, не используя коридоры для гражданской авиации. В воздушное пространство прибрежных стран, за исключением Румынии, самолет не заходит, над ее территорией он делает разворот, пролетая в непосредственной близости от границы с Украиной.

Ранее самолет-разведчик ВМС США Boeing P-8A Poseidon был замечен в небе над Балтийским морем неподалеку от побережья Калининградской области. Он вылетел с авиабазы Кефлавик в Исландии и, подлетев примерно на 200 километров к границе российского анклава, сделал широкий круг и направился ближе к территории России. На расстоянии около 50 километров от берега он резко развернулся и взял курс на север.

