Цены на нефть впервые с мая поднялись выше 104 долларов за баррель

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Цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent на торгах в четверг, 10 сентября, выросла на 2,8% и достигла 104,02 доллара за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

В предыдущий раз выше отметки 104 доллара за баррель Brent торговалась 22 мая 2026 года. Рост цен произошел на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также сообщения Саудовской Аравии о падении добычи сырой нефти в стране в прошлом месяце до самого низкого уровня с 1990 года.

Аналитики считают, что движение цен выше 100 долларов за баррель отражает сохраняющийся геополитический риск, поскольку напряженность на Ближнем Востоке не имеет предпосылок к деэскалации. По их мнению, текущие сигналы указывают на эскалацию, что может способствовать дальнейшему росту цен.

Дополнительным фактором роста является возросшая активность Китая на физическом рынке нефти. Хотя объем импорта КНР значительно ниже уровня годичной давности, он начал восстанавливаться с июньских минимумов. Экономисты предупредили, что в случае усиления атак на суда цены могут подняться до 120 долларов за баррель.

При этом специалист Олег Жирнов заявил, что из-за новой эскалации конфликта можно увидеть цены 120, 130 и 140 долларов за баррель. При нормализации ситуации котировки вернутся к долгосрочным целевым уровням примерно 70–75 долларов, но неясно, сколько времени это займет.

После возобновления поставок через Ормузский пролив 1 или 2 квартала займет восстановление логистики. Кроме того, стратегические резервы нефти в мире активно истощаются: резервы США составляют около 40% от среднеисторического уровня и ежедневно сокращаются на 1–2 миллиона баррелей. То есть еще от 2 до 4 кварталов понадобится на пополнение резервов.

Ранее на фоне обострения конфликта между США и Ираном в Германии был зафиксирован рекордный рост цен на бензин. 2 сентября литр бензина E10 в среднем по Германии стоил 2,215 евро, что превысило предыдущий рекорд марта 2022 года в 2,203 евро.

