WSJ: полное прекращение импорта газа из РФ болезненно для Европы

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Европа исчерпала возможности для заметных дипломатических шагов против России, а оставшиеся меры давления требуют значительных затрат и сложны в реализации. Об этом сообщает Wall Street Journal.

Отмечается, что полный отказ от импорта российского газа оказался бы болезненным для европейских избирателей. Как подчеркивает газета, более решительным действиям Европы препятствует необходимость достижения консенсуса между странами.

Ранее СМИ сообщили, что законопроект о новых антироссийских санкциях столкнулся с серьезными препятствиями в Палате представителей Конгресса США. Сейчас его дальнейшая судьба остается неопределенной.

По информации журналистов, документ может надолго застрять в нижней палате, так как против него выступают демократы, а республиканцы не проявляют достаточной заинтересованности.