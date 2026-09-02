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02 сентября, 21:53

Общество

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" прошла встреча с участником СВО

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политик города Москвы

В мультиформатном пространстве "Молодежь Москвы" прошла открытая встреча ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который в России отмечается 3 сентября, сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

В рамках встречи с молодежью пообщался участник СВО, награжденный медалями "За Отвагу" и "За Храбрость II степени", ветеран боевых действий, выпускник Военного университета Минобороны Георгий Лавринович. Сейчас он работает в Главном военном следственном управлении СК РФ.

На мероприятии Лавринович рассказал боевом пути и службе в военных следственных органах. Особое внимание участник спецоперации уделили вопросам противодействия терроризму. Лавринович поделился опытом, рассказал о современных угрозах и методах борьбы с ними.

Участники встречи обсудили, что подобная работа должна строиться не только на действиях спецслужб, но и на воспитании граждан, формировании четких нравственных ориентиров. Также была затронуты тема открытого и честного диалога с молодежью для противостояния попыткам вербовки через Сеть.

Участник СВО заявил, что общение с молодежью на такие темы – это инвестиция в общее будущее. Молодое поколение должно знать об угрозах, с которыми сталкивается Россия. Он считает, что диалог научит молодежь отличать правду от лжи и воспитает достойных граждан.

В свою очередь, молодые люди задали вопросы ветерану о его профессиональной деятельности, боевом опыте и противодействии террористическим угрозам в формате живого диалога. Сами участники отметили, что такие мероприятия позволяют формировать активную гражданскую позицию и неприятие идеологии экстремизма.

Ранее сообщалось, что жители Москвы пожертвовали на благотворительность в рамках программы "Миллион призов" более 155 миллионов баллов за 2 года. Горожане оказали помощь не только участникам спецоперации, но и жителям Курской, Белгородской областей.

В Москве продолжается серия встреч "Диалоги с героями"

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