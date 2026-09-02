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Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян стала лауреатом премии "Книга года – 2026" в номинации "Проза года" за роман "В начале было Слово – в конце будет Цифра". Об этом сообщает РИА Новости с церемонии награждения, которая проходит в рамках Московской международной книжной ярмарки.

В видеообращении Симоньян призналась, что эта награда много значит для нее и ее семьи. Она рассказала, что писала книгу вместе с супругом, режиссером Тиграном Кеосаяном, которому читала каждую черновую главу.

"Их были, наверное, сотни, не преувеличивая", – отметила журналистка.

Симоньян выразила надежду, что премия привлечет к роману больше читателей.

"Книгу я писала для того, чтобы люди пришли к Господу", – подчеркнула она.

Премия "Книга года" вручается в 12 номинациях. В этом году оценивались книги российских издательств и Союзного государства, выпущенные с 1 августа 2025 по 1 августа 2026 года.

Роман "В начале было Слово – в конце будет Цифра" вышел 31 июля 2025 года.

Ранее Симоньян сообщила о выходе книги "Непервая любовь. Исповедь горя и радости", посвященной Кеосаяну. Первый тираж составил 50 тысяч экземпляров. Средства от продажи книги направят на помощь пострадавшим от атак украинских беспилотников.

