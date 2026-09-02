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02 сентября, 21:34

Транспорт

Ограничения сняты в аэропорту Внуково

Фото: depositphotos/Shebeko

Ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в столичном аэропорту Внуково. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Авиагавань возобновила работу в штатном режиме. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов, подчеркнули в ведомстве.

Ранее аэропорт Внуково принимал и отправлял рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Пассажиров предупреждали о возможных корректировках в расписании.

Ограничения были связаны с атакой вражеских беспилотников на столичный регион. Как уточнял Сергей Собянин, в среду, 2 сентября, на подлете к Москве был уничтожен 31 дрон.

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