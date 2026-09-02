Globe and Mail: Зеленский планирует приехать в Канаду на следующей неделе

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Президент Украины Владимир Зеленский намерен посетить Канаду в середине следующей недели, после 7 сентября, однако поездка пока не согласована и может быть отменена. Об этом сообщает газета Globe and Mail со ссылкой на источники.

По данным издания, цель визита – убедить Оттаву увеличить помощь Киеву. Планы находятся на стадии проработки, и визит может не состояться, указала газета.

Один из источников также рассказал, что Зеленский собирается посетить Канаду и США, но поездка может быть отменена из-за неуточненных проблем с запланированной частью визита в Штаты.

Ранее американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что США продолжают помогать Киеву, однако в пределах своих собственных возможностей. Он также обратил внимание на необходимость поддержания контактов с Россией. По словам Рубио, это требуется "с практической точки зрения", в том числе из-за ядерного потенциала Москвы.

Тем временем Евросоюз не планирует ускорять перечисление 90 миллиардов евро Украине. Глава пресс-службы Еврокомиссии Паула Пинью указала, что эти деньги будут выделены Киеву в течение двух лет.

