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02 сентября, 22:18

Происшествия

Полиция задержала двоих мужчин за кражу ювелирных изделий и шубы в Балашихе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сотрудники полиции задержали двоих мужчин по подозрению в краже имущества из квартиры в Балашихе. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления МВД РФ.

По данным ведомства, злоумышленники проникли в жилище, взломав монтировкой замок входной двери. Они похитили часы, ювелирные изделия, шубу и другие ценности, после чего скрылись. Сумма ущерба составила около 1 миллиона рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские установили личности подозреваемых. Ими оказались двое ранее судимых мужчин в возрасте 40 и 42 лет. Один из них – местный житель, другой – из Краснодарского края.

При силовой поддержке регионального управления Росгвардии преступники были задержаны по местам проживания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее полиция задержала 51-летнего жителя Новосибирска, который совершил разбойное нападение на супермаркет и похитил сейф с рабочими документами. Его личность установили по горячим следам. Выяснилось, что для нападения мужчина использовал охолощенный автомат. По предварительным данным, он пошел на преступление, чтобы получить деньги для погашения кредита на покупку автомобиля BMW.

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