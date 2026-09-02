"Зенит" одержал третью победу в Кубке России по футболу

Фото: ТАСС/Евдокимов Вячеслав

Петербургский "Зенит" победил махачкалинское "Динамо" в матче третьего тура группового этапа "пути Российской Премьер-лиги" Кубка России по футболу. Счет составил 3:0, сообщает ТАСС.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге. Голы забили Александр Соболев (11-я и 38-я минуты) и Александр Ерохин (85).

Таким образом, эта победа стала третьей для "Зенита" со старта Кубка.

При этом Соболев повторил рекорд Олега Веретенникова по количеству голов в Кубке России по футболу. Теперь на счету Соболева и Веретенникова по 24 забитых мяча в этом турнире.

Ранее в матче первого тура РПЛ московский ЦСКА обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 2:1 на "ВЭБ-Арене". Нападающий гостей Чинонсо Оффор открыл счет на 35-й секунде, установив рекорд скорости гола в стартовых матчах сезона в истории чемпионатов России.

ЦСКА сравнял счет на 36-й минуте, а на 33-й автогол Андерсона принес победу армейцам. Еще по одному голу у обеих команд отменили после VAR.

