Московский клуб КХЛ "Динамо" объявил об уходе тренерского штаба

Тренерский штаб московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В частности, сотрудничество с "Динамо" завершили старший тренер Равиль Якубов, тренер по нападающим Андрей Писарев, тренер по защитникам Павел Перепехин, тренер вратарей Артем Яцкевич, тренер Геннадий Столяров, старший тренер по физической подготовке Александр Ахлаткин и тренер по физической подготовке Ларс-Йоран Альквист.

Ранее стало известно, что канадский нападающий Джошуа Ливо покинул челябинский хоккейный клуб "Трактор". Поводом для этого стало истечение срока контракта. По аналогичной причине из команды ушли американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс и словацкий игрок обороны Михал Чайковски.

Ливо в сезоне-2024/25 выступал за уфимский "Салават Юлаев", став самым ценным игроком турнира. Он установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат.