Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 12:59

Спорт

Московский клуб КХЛ "Динамо" объявил об уходе тренерского штаба

Фото: ТАСС/Арина Антонова

Тренерский штаб московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" покинул команду. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

В частности, сотрудничество с "Динамо" завершили старший тренер Равиль Якубов, тренер по нападающим Андрей Писарев, тренер по защитникам Павел Перепехин, тренер вратарей Артем Яцкевич, тренер Геннадий Столяров, старший тренер по физической подготовке Александр Ахлаткин и тренер по физической подготовке Ларс-Йоран Альквист.

Ранее стало известно, что канадский нападающий Джошуа Ливо покинул челябинский хоккейный клуб "Трактор". Поводом для этого стало истечение срока контракта. По аналогичной причине из команды ушли американские защитники Логан Дэй и Джордан Гросс и словацкий игрок обороны Михал Чайковски.

Ливо в сезоне-2024/25 выступал за уфимский "Салават Юлаев", став самым ценным игроком турнира. Он установил рекорд КХЛ по числу голов за регулярный чемпионат.

Читайте также


спорт

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика