Фото: МАХ/"ГКУ МО "Мособлпожспас"

В Подмосковье спасли застрявшего в решетке забора детеныша косули. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспас.

Инцидент произошел на Октябрьской улице в городе Куровское в Орехово-Зуевском округе. Прохожие услышали крик детеныша косули, который застрял в решетчатом заборе и не мог выбраться. Люди пытались помочь животному, но не получалось. В результате они позвонили по номеру 112.

Спасатели прибыли на место и заметили, что животное испугано. В связи с этим любое резкое движение могло навредить детенышу косули. В результате специалисты зафиксировали парнокопытному ноги, чтобы оно не поранило себя, а после раздвинули решетку с помощью гидравлического аварийно-спасательного инструмента.

После спасательной операции животное было осмотрено. В результате никаких травм у детеныша косули не выявили, поэтому его передали местному охотоведу, который отвез парнокопытного в лес. На опушке зверь пришел в себя и отправился в густую чащу.

"Если вы заметили дикое животное в беде – не оставайтесь в стороне, звоните в службу "Система-112". Спасатели знают, как помочь даже самым маленьким и пугливым", – сказано в сообщении.

Ранее детеныша нерпы спасли на берегу Ладожского озера в Карелии и доставили в санкт-петербургский центр оказания помощи редким видам морских млекопитающих. Животное было обнаружено туристами на берегу озера у поселка Сорола Лахденпохского района.

Туристы направили в фонд видео, чтобы специалисты смогли визуально определить состояние маленькой нерпы. С разрешения экспертов путешественники перенесли детеныша с труднопроходимого участка побережья к дороге. Перед перевозкой животное поливали водой из чайника для охлаждения.

