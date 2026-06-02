Посольство РФ принимает меры для защиты россиян из экипажа танкера Tagor

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Российские дипломаты принимают все возможные меры для защиты россиян из числа членов экипажа танкера Tagor, задержанного Францией у берегов Бреста. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Посольство России во Франции потребовало от Парижа предоставить полную информацию об обстоятельствах задержания и принимает исчерпывающие меры для защиты российских граждан из числа членов экипажа", – рассказала Захарова.

Французские ВМС при поддержке Великобритании и других партнеров задержали нефтяной танкер Tagor 1 июня. Президент Франции Эммануэль Макрон подчеркнул, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом.

Позже выяснилось, что капитан танкера является гражданином России. Утверждалось, что он неоднократно отказывался выполнять указания французских военных, из-за чего возникла необходимость взять судно под контроль силой. Всего на борту находились 23 члена экипажа.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал незаконным задержание Францией нефтяного танкера Tagor, подчеркнув, что подобные действия граничат с международным пиратством. Учитывая негативный опыт, Россия продолжит принимать ряд мер для обеспечения сохранности своих грузов, добавил Песков.