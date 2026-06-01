Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 июня, 12:42

Политика

Песков заявил, что задержание Францией танкера из РФ граничит с пиратством

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Россия считает незаконным задержание Францией нефтяного танкера Tagor. Подобные действия граничат с международным пиратством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не согласны, что это осуществляется в полном соответствии с международным правом", – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что, учитывая негативный опыт, российская сторона продолжит принимать "ряд мер" для обеспечения сохранности своих грузов.

О задержании ВМС Франции нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России, стало известно 1 июня. По словам французского президента Эммануэля Макрона, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке Великобритании и других партнеров. Он добавил, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом.

Предварительно, капитаном судна является гражданин России. Посольство РФ в Париже также запросило информацию о наличии российских граждан среди членов экипажа, оданко ответ пока не поступил.

Читайте также


властьполитика

Главное

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

Чем России может угрожать банкротство ООН?

Эксперты уверены: распад ООН России крайне невыгоден

Читать
закрыть

Повлияет ли аномальная жара на турпоток в Турцию?

Эксперты уверены: даже при прогнозируемой жаре Турция останется приоритетным направлением

Читать
закрыть

Почему смертельно опасно купаться в необорудованных местах?

Дно может содержать посторонние предметы, качество воды тоже бывает неблагоприятным

Читать
закрыть

Как родителям обезопасить ребенка в Сети во время каникул?

Стоит создать отдельный детский аккаунт, включить функции родительского контроля

Читать
закрыть

Чем грозят введенные ограничения на товары из Армении?

На российский рынок сложившаяся ситуация существенно не повлияет

Для РФ ущерб от возможного ухода Армении носит скорее политический характер

Читать
закрыть

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика