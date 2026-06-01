Песков заявил, что задержание Францией танкера из РФ граничит с пиратством

Россия считает незаконным задержание Францией нефтяного танкера Tagor. Подобные действия граничат с международным пиратством, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы абсолютно не согласны, что это осуществляется в полном соответствии с международным правом", – подчеркнул он.

Представитель Кремля добавил, что, учитывая негативный опыт, российская сторона продолжит принимать "ряд мер" для обеспечения сохранности своих грузов.

О задержании ВМС Франции нефтяного танкера Tagor, следовавшего из России, стало известно 1 июня. По словам французского президента Эммануэля Макрона, операция была проведена в Атлантическом океане при поддержке Великобритании и других партнеров. Он добавил, что задержание прошло в строгом соответствии с морским правом.

Предварительно, капитаном судна является гражданин России. Посольство РФ в Париже также запросило информацию о наличии российских граждан среди членов экипажа, оданко ответ пока не поступил.