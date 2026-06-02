Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 18:28

Общество

Температура воды в Москве-реке сравнялась с морем в Феодосии и Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воды в Москве-реке у Звенигорода поднялась до плюс 15 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По последним данным, такая же температура воды была зафиксирована синоптиками в море в Феодосии и Сочи.

Немногим ранее главврач городской поликлиники № 2 Москвы Наталья Шиндряева в беседе с ТАСС призвала москвичей и гостей столицы не начинать купальный сезон из-за непрогретой воды. Лучшим условием является температура воздуха от плюс 20 градусов, а воды – не ниже 18 градусов.

По прогнозам синоптиков, лето в столице ожидается в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха будет превышать нормальные значения, однако всего на один градус.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов допустил, что купальный сезон стоит ожидать в середине июня. В свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что именно во второй декаде месяца температура воды достигнет 18–20 градусов.

Купальный сезон в столичном регионе откроют к середине июня

Читайте также


обществопогодагород

Главное

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

С чем связан приказ Зеленского о скором завершении конфликта?

Эксперты уверены: заявления, скорее всего, отражают одно – Украина должна стремиться к миру

Читать
закрыть

Должны ли студенты организовывать фуршеты для экзаменационных комиссий?

Эксперты уверены: подобные случаи необходимо пресекать

Читать
закрыть

Почему пожилые увлеклись онлайн-караоке?

Увлечение позволяет быть в контакте, вспоминать тексты знакомых песен и общаться

Читать
закрыть

Чем опасны советы блогеров по увеличению груди?

При применении гормональных препаратов растет и жировая ткань

Читать
закрыть

Законно ли указывать на ценнике стоимость за 100 граммов продукта?

Это один из способов не оттолкнуть аудиторию повышением стоимости за продукцию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика