Температура воды в Москве-реке сравнялась с морем в Феодосии и Сочи

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воды в Москве-реке у Звенигорода поднялась до плюс 15 градусов. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

По последним данным, такая же температура воды была зафиксирована синоптиками в море в Феодосии и Сочи.

Немногим ранее главврач городской поликлиники № 2 Москвы Наталья Шиндряева в беседе с ТАСС призвала москвичей и гостей столицы не начинать купальный сезон из-за непрогретой воды. Лучшим условием является температура воздуха от плюс 20 градусов, а воды – не ниже 18 градусов.

По прогнозам синоптиков, лето в столице ожидается в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Средняя месячная температура воздуха будет превышать нормальные значения, однако всего на один градус.

Руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов допустил, что купальный сезон стоит ожидать в середине июня. В свою очередь, специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пояснил, что именно во второй декаде месяца температура воды достигнет 18–20 градусов.