Климатолог Железнова: лето в Москве будет теплее нормы с перепадами температур

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Лето 2026 года в столице ожидается в среднем теплее нормы, но с перепадами температур. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказала старший научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Ирина Железнова.

Она напомнила, что, согласно прогнозу Гидрометцентра, средняя месячная температура воздуха этим летом будет превышать нормальные значения, но всего на один градус. При этом москвичей ждут как резкие похолодания, так и очень жаркие дни. Специалист пояснила, что таким образом проявляется глобальное потепление.

Железнова отметила, что иногда жителям столицы может казаться, что потепления нет, так как очень жаркая погода все равно чередуется с резкими похолоданиями. Однако если посчитать средние показатели, то они оказываются выше нормы. Например, так было в мае, когда температура превысила нормальные значения на два градуса.

Климатолог подчеркнула, что, несмотря на "температурные качели", комфортные дни не исчезнут. Первая неделя лета, например, останется теплой.

Ранее стало известно, что самым теплым летним месяцем в России может стать август. По прогнозам синоптиков, дождей этим летом ожидается около нормы. При этом на северо-западе будет дефицит осадков на 10–15%, а на востоке и юго-востоке России и Урале – переизбыток на 20–30%.

