01 июня, 18:42

Общество

Четыре вековых температурных рекорда были побиты в Москве в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Четыре рекорда максимальной суточной температуры воздуха были побиты в Москве в минувшем мае. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ, заведующий Метеорологической обсерваторией Московского университета Михаил Локощенко в своем телеграм-канале.

В частности, 19, 20, 21 и 22-го числа столбики термометров поднялись до 30,7, 30,6, 30,7 и 31 градуса соответственно. Последние три рекорда были установлены еще в 1897 году и оставались неизменными до последнего времени.

"Абсолютный рекорд максимальной температуры воздуха в мае для Москвы – 33,8 градуса – устоял, он был отмечен в 2007 году", – обратил внимание эксперт.

Как уточнил Локощенко, температура в 30 градусов и выше считается в столице опасным явлением сильной жары. В прошлом месяце оно наблюдалось четыре дня подряд. Более того, с 18-го по 22-е число среднесуточная температура превышала климатическую норму на 10–11 градусов.

Однако май успел отметиться и похолоданием, которое обрушилось на мегаполис в конце месяца. Тем не менее до заморозков не дошло, поскольку минимальные значения не опускались ниже 5 градусов. В свою очередь, осадков выпало 30 миллиметров, что составило только половину от климатической нормы (64 миллиметра).

Таким образом, май 2026 года в Москве был отмечен как теплый и сухой. Среднемесячная температура составила 15,9 градуса, превысив климатическую норму всего лишь на 2 градуса.

В целом прошедший май занял 17–19-е место среди самых теплых за всю историю наблюдений в Москве начиная с 1780 года. Аналогичные явления были зафиксированы также в 1872 и 1983 годах. При этом самым теплым в истории, согласно данным Метеорологической обсерватории МГУ, стал май 1963 года, когда средняя температура в Москве составила 17,9 градуса.

Самым теплым месяцем наступившего лета в России может стать август. Согласно прогнозу синоптика Евгения Тишковца, лето на Русской равнине будет нежарким, с температурой, близкой к норме, и небольшим превышением на 1–1,5 градуса.

Дождей же ожидается около нормы. Однако на северо-западе будет дефицит на 10–15%, а на востоке и юго-востоке России и Урале – переизбыток на 20–30%.

Май 2026 года в Москве стал самым влажным за последние 5 лет

