Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июня, 19:14

Шоу-бизнес

Актер Нед Люк из GTA V заявил, что терроризировавший его фанат приговорен к 4 годам тюрьмы

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/ned_luke

Актер Нед Люк, который стал известен благодаря роли Майкла Де Санты в компьютерной игре GTA V, рассказал на своей странице в соцсети X, что терроризировавший его фанат был приговорен федеральным судом США к 4 годам тюрьмы.

За последние годы актер не раз становился жертвой сваттинга (заведомо ложное сообщение экстренным службам сведений о происшествии, в результате чего на место происшествия прибывает спецназ. – Прим. ред.). Например, к концу прошлого года число таких инцидентов было настолько большим, что правоохранители уже лично были знакомы с актером.

Люк заявил, что злоумышленник после задержания принял решение сотрудничать со следствием. В частности, он предоставил полиции сведения о других гражданах, которые причастны к этой схеме. Актер также разместил в соцсетях копию письма из Окружного суда США, из которого следует, что заседание прошло еще в мае. Кроме того, там указано, что подсудимый признал свою вину и отказался от подачи апелляции.

При этом после освобождения злоумышленник будет еще три года находиться под надзором. Помимо этого, он должен будет оплатить федеральный судебный сбор в размере 200 тысяч долларов.

Ранее шотландский актер Юэн Макгрегор подал в суд на поклонницу, которая преследовала его и угрожала его семье. Макгрегор объяснил, что Анжелика Горенц преследует его с 2022 года. Девушка убеждена, что она была с ним в отношениях, но потом актриса Мэри Элизабет Уинстэд якобы "увела" у нее актера.

Сталкерша также заявляла о желании иметь детей от Макгрегора и требовала от него его биологический материал. Затем, в канун Рождества, Горенц якобы проникла в сад экс-жены актера Ив Мавракис. Суд уже предписал Горенц временный запрет на приближение к актеру, но мужчина планирует добиться полного судебного запрета на преследование в гражданском порядке в отношении себя, жены и детей.

Сталкер начал преследовать актрису Юлию Проскурякову

Читайте также


шоу-бизнестехнологии

Главное

Почему важно оставлять ребенка с родственниками при потере родителей?

Эксперты уверены: важно, когда у ребенка закрывается потребность принадлежать роду

Читать
закрыть

Что нужно знать об открытии бизнеса в России в 2026 году?

Сегодня на первый план выходит не столько идея, сколько умение считать

Читать
закрыть

Нужно ли штрафовать за фразу "разведенка с прицепом"?

В Госдуме уверены: такие высказывания в адрес женщин недопустимы и некорректны

Читать
закрыть

Когда подешевеет ипотека в России?

Ставки по ипотеке опустятся к концу третьего квартала 2026 года

Для достижения показателя в 10–11% ключевая ставка должна быть порядка 7–8%

Читать
закрыть

Чем полезна езда на велосипеде?

Велосипед позволяет не давать большую нагрузку на суставы

Это прекрасный вариант вовлечь мозг в активную работу

Читать
закрыть

Нужно ли ужесточить контроль над производством кино в РФ?

Эксперты призывают ввести контроль для фильмов, снимающихся на государственные деньги

В случае провала продюсеры должны нести персональную ответственность

Читать
закрыть

Что можно собрать в лесах Подмосковья летом 2026 года?

Сезон сбора шампиньонов, опят и белых грибов начался

Среди ягод первой традиционно является лесная земляника

Читать
закрыть

Зачем россиянам ехать на Филиппины?

Главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем

Остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика