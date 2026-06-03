Актер Нед Люк из GTA V заявил, что терроризировавший его фанат приговорен к 4 годам тюрьмы

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Актер Нед Люк, который стал известен благодаря роли Майкла Де Санты в компьютерной игре GTA V, рассказал на своей странице в соцсети X, что терроризировавший его фанат был приговорен федеральным судом США к 4 годам тюрьмы.

За последние годы актер не раз становился жертвой сваттинга (заведомо ложное сообщение экстренным службам сведений о происшествии, в результате чего на место происшествия прибывает спецназ. – Прим. ред.). Например, к концу прошлого года число таких инцидентов было настолько большим, что правоохранители уже лично были знакомы с актером.

Люк заявил, что злоумышленник после задержания принял решение сотрудничать со следствием. В частности, он предоставил полиции сведения о других гражданах, которые причастны к этой схеме. Актер также разместил в соцсетях копию письма из Окружного суда США, из которого следует, что заседание прошло еще в мае. Кроме того, там указано, что подсудимый признал свою вину и отказался от подачи апелляции.

При этом после освобождения злоумышленник будет еще три года находиться под надзором. Помимо этого, он должен будет оплатить федеральный судебный сбор в размере 200 тысяч долларов.

Ранее шотландский актер Юэн Макгрегор подал в суд на поклонницу, которая преследовала его и угрожала его семье. Макгрегор объяснил, что Анжелика Горенц преследует его с 2022 года. Девушка убеждена, что она была с ним в отношениях, но потом актриса Мэри Элизабет Уинстэд якобы "увела" у нее актера.

Сталкерша также заявляла о желании иметь детей от Макгрегора и требовала от него его биологический материал. Затем, в канун Рождества, Горенц якобы проникла в сад экс-жены актера Ив Мавракис. Суд уже предписал Горенц временный запрет на приближение к актеру, но мужчина планирует добиться полного судебного запрета на преследование в гражданском порядке в отношении себя, жены и детей.

