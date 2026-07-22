Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию после атаки БПЛА в Невинномысске

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Прокуратура Ставрополья открыла горячую линию после атаки беспилотников на логистический центр Wildberries в Невинномысске. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что прокуратура контролирует ситуацию и взаимодействует со всеми ведомствами для оказания помощи местным жителям.

С жалобами и просьбами об оказании первой помощи граждане могут обратиться по телефону 8 (8652) 25-53-14.

Об обстреле складских комплексов в Краснодаре и Невинномысске стало известно в ночь на 22 июля. Оба объекта загорелись. В Невинномысске в результате атаки пострадали 5 человек, а в Краснодаре – 10.

Основательница Wildberries Татьяна Ким через некоторое время сообщила, что профильные службы уже приступили к устранению последствий. Позднее было объявлено, что работа атакованных складов приостановлена.

