В Москве прошла серия спортивных мероприятий для ветеранов СВО

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В Москве состоялась серия спортивных мероприятий для ветеранов спецоперации, организованная Единым центром поддержки участников СВО и членов их семей. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Гостей ждали турнир по боулингу, соревнования по стендовой стрельбе и заезды по картингу. Все активности входят в городскую программу социальной адаптации бойцов, завершивших службу, которая развивается с учетом запросов самих ветеранов.

Как отметила директор Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Дария Старовойтова, спорт помогает ветеранам вновь обрести уверенность в своих силах, а также поставить перед собой цели и увидеть прогресс.

Она добавила, что в центре создаются условия, чтобы каждый ветеран мог найти подходящее направление, которое может стать любимым делом, отдушиной или толчком к новому.

Календарь мероприятий центра регулярно пополняется новыми форматами. Занятия проходят как на базе центра, так и на площадках партнеров. Помимо регулярных тренировок, ветераны могут участвовать в командных турнирах, семейных спортивных праздниках, творческих встречах и досуговых мероприятиях.

Стендовая стрельба

Соревнования по стендовой стрельбе прошли под руководством профессионалов. Сначала участников проинструктировали, затем они изучили правила обращения с охотничьим ружьем, отработали стойку, прицеливание и технику ведения цели.

После этого каждый выполнил серию из 25 выстрелов по движущимся глиняным мишеням разного размера, которые запускали по различным траекториям – от простых до сложных типа "заяц", когда мишени прыгают по земле.

Одним из участников турнира стал ветеран СВО Александр. Он занял четвертое место, уступив бронзовому призеру всего одно точное попадание, и получил приз зрительских симпатий.

Он поделился, что такая стрельба стала для него новым опытом. Кроме того, по его словам, каждый турнир дает возможность проверить себя, почувствовать поддержку окружающих и убедиться, что твои возможности больше, чем кажется.

Картинг

Перед заездами ветераны прошли инструктаж и тренировочную сессию, после чего состоялись любительские соревнования на лучшее время круга. Для бойцов с инвалидностью были подготовлены инклюзивные модели картов на ручном управлении.

В числе участников заезда оказался ветеран Игнат. В Едином центре поддержки он регулярно посещает спортивные занятия и участвует в турнирах по жиму штанги.

Он рассказал, что уже много лет находится за рулем, однако на картодроме последний раз был "пару десятилетий назад".

"Эмоции захлестывают! Конечно, маневрировать непросто, но, бесспорно, интересно. К тому же здесь рядом люди, которые понимают тебя без лишних слов, и это придает уверенности", – отметил он.

Он добавил, что такие турниры помогают почувствовать вкус к жизни, пробуждают спортивный азарт и желание двигаться вперед.

Боулинг

Турнир по боулингу прошел в семейном формате. Игроки распределились по командам, но поддерживали друг друга, соревнуясь за лучший общий результат. Победителей определили по сумме набранных очков.

Единый центр поддержки продолжает развивать спортивные программы для участников СВО. В ближайшее время запланированы новые турниры по картингу, футболу, стендовой стрельбе и боулингу. Узнать подробности можно в канале центра в MAX, а также по номеру телефона горячей линии 8 (495) 870-55-45.

Ранее сообщалось, что москвичи постоянно поддерживают ветеранов, участников СВО и членов их семей. Для этого они создают патриотические и волонтерские проекты.

Например, участники объединения "СВОячники" с 2022 года создали более 9 тысяч единиц сухого армейского душа, 3 тысячи окопных свечей, собрали более 500 единиц медпрепаратов и свыше 700 единиц стройматериалов.