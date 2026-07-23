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23 июля, 05:57

Политика

Лидер Венесуэлы обсудила с ООН план восстановления страны после землетрясений

Фото: ТАСС/EPA/MIGUEL GUTIERREZ

Уполномоченный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес провела переговоры с постоянным координатором системы ООН и координатором по гуманитарным вопросам Джанлукой Рамполлой. Об этом сообщает телеканал VTV.

Центральной темой встречи стала реализация плана восстановления страны и помощи пострадавшим от серии мощных подземных толчков.

Стороны детально рассмотрели ключевые направления восстановительных работ и оказания помощи, а также договорились об укреплении механизмов управления для эффективного выполнения гуманитарного плана в текущих условиях.

Участники встречи, включая представителей венесуэльского правительства и сотрудников ООН, выработали единые подходы к работе, сделав акцент на централизации данных, прозрачности процессов, уважении государственного суверенитета, координации действий и организации оперативной работы на местах.

По итогам переговоров Родригес выразила признательность ООН за неизменную поддержку в реализации гуманитарной стратегии и конкретную помощь гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия.

24 июня Венесуэла пережила два мощных землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5, которые произошли с интервалом в 39 секунд. В результате трагедии погибли более пяти тысяч человек, еще почти 18 тысяч остались без крова.

Сразу после катастрофы власти республики объявили режим чрезвычайной ситуации, а международное сообщество направило в пострадавший регион спасательные отряды и гуманитарные грузы.

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