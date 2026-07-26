"Союз МС-28" с россиянами и американцем приземлился в Казахстане

Фото: МАХ/"Роскосмос"

Спускаемый аппарат корабля "Союз МС-28" приземлился в окрестностях города Жезказган в казахстанской степи. Трансляцию посадки вела госкорпорация "Роскосмос".

Российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев вместе с американским астронавтом NASA Кристофером Уильямсом вернулись на Землю с Международной космической станции (МКС). За несколько минут до приземления экипаж вышел на связь и доложил об отличном самочувствии.

Космический корабль отстыковался от МКС утром 26 июля. После этого "Союз МС-28" удалился от станции на безопасное расстояние, вошел в плотные слои атмосферы и разделится на отсеки.

Кудь-Сверчков, Микаев и Уильямс отправились на МКС еще в ноябре 2025 года. 14 июля 2026-го на космической станции встретили космонавтов Петра Дуброва, Анну Кикину и астронавта NASA Анила Менона.