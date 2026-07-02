Патриотические и волонтерские проекты москвичей помогают участникам СВО

Фото: пресс-служба департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы

Москвичи постоянно поддерживают ветеранов, участников СВО и членов их семей. Для этого они создают патриотические и волонтерские проекты, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Многие авторы инициатив становятся победителями и призерами городского конкурса "Лица района", получают общественное признание и новые возможности для развития.

Замруководителя московского департамента территориальных органов исполнительной власти Марина Прозорова рассказала, что горожане ежегодно заявляют на конкурс патриотические инициативы, призванные сохранить историческую память, поддержать военных и их близких. Столичное Агентство общественных проектов оказывает активистам ресурсную, информационную и методическую помощь.

Например, призер конкурса "Лица района" 2025 года Роза Неяглова управляет некоммерческой организацией (НКО) "Добро помогает". С начала спецоперации добровольцы провели порядка 250 патриотических мероприятий, отправили в зону СВО свыше 40 тонн гуманитарной помощи, сделали более 2,5 тысячи окопных свечей и направили бойцам больше 3,5 тысячи писем. Кроме того, НКО представляет психологическую, юридическую и социальную поддержку участникам и ветеранам СВО и их семьям.

Другой призер прошлого года – Лидия Касаткина. Она координирует объединение "СВОячники". С 2022 года его участники создали более 9 тысяч единиц сухого армейского душа, 3 тысячи окопных свечей, собрали более 500 единиц медпрепаратов и свыше 700 единиц стройматериалов. Гуманитарный груз отправлялся не только военным, но и их родственникам.

"Мой проект помогает людям в тылу почувствовать свою причастность к общему делу, а военнослужащим – знать, что за ними стоит вся страна", – сказала Касаткина.

Еще одна победительница прошлогоднего конкурса – Александра Дыкань – создала проект "Музыка в каждый дом ветерана". Совместно с творческим коллективом "Рондо" она проводит концерты для ветеранов Великой Отечественной войны, участников и ветеранов спецоперации на Украине, проходящих лечение в госпиталях.

"Когда мы приезжаем с концертами <...>, мы видим, как творчество помогает сохранять связь по­колений, дарит поддержку и создает чувство единства", – поделилась Дыкань.

Тем временем участник столичной ярмарки Евгений Литвинов регулярно передает мед со своей пасеки и другие продукты бойцам спецоперации. Волонтерством занимается вся семья мужчины. Сестра координирует запросы военных, а мать, тетя и жена брата покупают продукты и готовят домашнюю еду для отправки на передовую.