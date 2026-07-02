Житель Петербурга сжег кафе и пекарню после отказа угостить его шаурмой

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Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии мужчину, который поджег два торговых павильона за отказ угостить его шаурмой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Инцидент произошел 13 августа 2025 года на Прибрежной улице. Следствие установило, что мужчина вылил бензин на порог одного из павильонов, поджег бумагу и бросил ее внутрь. В результате сгорели кафе быстрого питания "Шаверма" и пекарня. Ущерб составил 750 тысяч рублей за каждую торговую точку, а также 504 тысячи рублей за оборудование и продукты.

Конфликт между осужденным и владельцем павильонов произошел за день до поджога, 12 августа. Мужчина потребовал угостить его бесплатно шаурмой и выпечкой, а когда получил отказ, пригрозил, что "не даст им работать". Вскоре поджигателя задержали, свою вину он признал.

Суд рассмотрел дело в особом порядке, учитывая рецидив: ранее мужчину уже судили за тяжкое преступление, и его судимость не была погашена. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

До этого в Липецкой области 60-летний мужчина облил бензином врача в больнице из-за личной неприязни и попытался поджечь, однако его остановил случайный свидетель, который ожидал своего приема. Медик не пострадала, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Позднее суд его арестовал.