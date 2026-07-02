Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июля, 13:19

Происшествия

Житель Петербурга сжег кафе и пекарню после отказа угостить его шаурмой

Фото: 123RF.com/hryshchyshen

Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 1 году и 10 месяцам колонии мужчину, который поджег два торговых павильона за отказ угостить его шаурмой. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Инцидент произошел 13 августа 2025 года на Прибрежной улице. Следствие установило, что мужчина вылил бензин на порог одного из павильонов, поджег бумагу и бросил ее внутрь. В результате сгорели кафе быстрого питания "Шаверма" и пекарня. Ущерб составил 750 тысяч рублей за каждую торговую точку, а также 504 тысячи рублей за оборудование и продукты.

Конфликт между осужденным и владельцем павильонов произошел за день до поджога, 12 августа. Мужчина потребовал угостить его бесплатно шаурмой и выпечкой, а когда получил отказ, пригрозил, что "не даст им работать". Вскоре поджигателя задержали, свою вину он признал.

Суд рассмотрел дело в особом порядке, учитывая рецидив: ранее мужчину уже судили за тяжкое преступление, и его судимость не была погашена. Отбывать срок осужденный будет в колонии строгого режима.

До этого в Липецкой области 60-летний мужчина облил бензином врача в больнице из-за личной неприязни и попытался поджечь, однако его остановил случайный свидетель, который ожидал своего приема. Медик не пострадала, а в отношении нападавшего возбудили уголовное дело. Позднее суд его арестовал.

"Московский патруль": школьник поджег АЗС в Подольске

Читайте также


судыпроисшествияпожаррегионы

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

Как исправить ошибки в данных ж/д и авиабилетов?

Чем раньше будет обнаружена ошибка, тем оперативнее можно будет решить проблему

Эксперты уточняют: при наличии некоторых ошибок в билете проезд допускается

Читать
закрыть

Как поддержать огород в жару?

Важно защитить посадки от перегрева, обеспечив корням достаточное количество влаги

Читать
закрыть

К чему приведет лечение депрессии током и лазером?

В ходе этого процесса в организме происходит значительный выброс нейромедиаторов

Читать
закрыть

Может ли возникнуть эпидемия чесотки в России?

Эксперты уверены: риск завоза и распространения чесотки в России существует

Читать
закрыть

Как поддержать ребенка, если он не поступил в вуз?

В первые минуты важнее всего разделить его чувства и просто побыть рядом

Читать
закрыть

Должны ли родители влиять на выбор профессии детей?

Родителям стоит обратить внимание на вызовы, с которыми молодежь сталкивается на рынке труда

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика