Суд Евросоюза разрешил уголовное преследование за распространение материалов RT

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Суд Европейского союза разрешил странам сообщества уголовное преследование физлиц, публикующих ролики Russia Today в открытых каналах и на веб-сайтах. Об этом говорится в решении суда ЕС по иску трех граждан Германии, против которых возбуждены дела за репосты роликов телеканала на открытых ресурсах.

"В Евросоюзе запрещена трансляция этого канала в связи с запретительными действиями против Российской Федерации", – говорится в мотивировочной части судебного вердикта, на который ссылается RT.

Суд постановил, что "не имеет значения, происходит ли трансляция в рамках экономической деятельности", а также запрет не зависит "ни от содержания, ни от продолжительности ролика". В связи с этим лица, распространяющие любые материалы RT, несут полную ответственность в Европе.

Ранее лидеры G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на нефтегазовый сектор, а также нарастить поставки Украине систем ПВО и средств большой дальности. Канада расширила свои антироссийские списки, добавив 7 физлиц и 34 юрлица, включая компании из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.

Теперь Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, введенных в связи с украинским конфликтом. Ограничения затронут торговлю, финансы, энергетику, технологии двойного назначения, импорт нефти и нефтепродуктов из РФ, а также ряд банков и СМИ.