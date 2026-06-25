Совет ЕС продлил экономические антироссийские санкции до 31 июля 2027 года

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Совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2027 года действие экономических санкций против России, введенных в связи с украинским конфликтом. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте законодательного органа ЕС.

Действующие ограничения распространяются на торговлю, финансовый сектор, энергетику, технологии двойного назначения, импорт нефти и нефтепродуктов из России, а также в отношении ряда российских банков и СМИ. В заявлении уточняется, что ЕС готов принять дополнительные меры.

Ранее лидеры стран G7 пообещали усилить санкционное давление на Россию, в том числе на ее нефтегазовый сектор. Они также намерены увеличить Украине поставки систем ПВО, а также средств большой дальности.

До этого Канада расширила свои антироссийские санкционные списки, добавив в них семь физлиц и 34 юрлица. Рестрикции затронули и шесть компаний из Киргизии, ОАЭ, Вьетнама и Новой Зеландии.