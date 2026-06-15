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15 июня, 14:04

Политика

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Евросоюз ввел дополнительные санкции против России, включив в черный список более 80 физлиц и организаций. Об этом сообщает Совет ЕС.

В частности, в санкционный перечень вошел российский адвокат и экс-омбудсмен Павел Астахов. Поясняется, что это связано с его "активным присутствием в российских СМИ, поддерживающих государственную линию", а также поездками в Донбасс.

Кроме того, в список были включены связанные с Россией журналисты и блогеры, в том числе сотрудничающие с RT. Например, блогер Александра Йост (Sasha meets Russia), блогер Роман Антоновский, журналист и продюсер RT Documentary Ольга Кирий, публицист и писатель Игорь Мальцев, главред "Крымской газеты" Мария Волконская, теле- и радиоведущий Анатолий Кузичев и блогер Кирилл Федоров.

Ограничительные меры введены и против четырех граждан Молдавии: под санкции подпали бывшая глава Гагаузии, лидер оппозиционной партии "Сердце Молдовы" Ирина Влах, оппозиционный политик Руслан Гарбалы, один из лидеров оппозиционной партии "Возрождение" Юрий Витнянский, а также Алина Жук, которая названа сотрудницей одной из структур предпринимателя Илана Шора.

ЕС внес в санкционные списки руководителя пиар-агентства "Безграничные" Марию Дудко, митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (Шевкунова) и президентский Фонд Культурных Инициатив (ПФКИ).

Ограничения коснулись МКАО "НТХ" – головной компании российского разработчика систем распознавания лиц Ntechlab, Ижевского авиационного завода концерна "Калашникова", военного инновационного технополиса ЭРА, 18-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны РФ.

В черный список попали компании "Лукойл – Западная Сибирь" и "Газпромнефть шиппинг", а также НПО имени С. А. Лавочкина ("Роскосмос"). При этом первая добывает около 40% углеводородов группы "Лукойл" в России, а вторая является судовладельцем и оператором арктических танкеров, ледокольного флота и бункеровщиков "Газпром нефти".

В свою очередь, предприятие "Роскосмоса" осуществляет работы по проектированию, производству, испытаниям космических аппаратов и сотрудничает с Минобороны РФ в создании спутниковой системы ДЗЗ для "повышения эффективности вооруженных сил".

В черный список попал исполнительный директор "Ростеха" Олег Евтушенко и индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев. Также в список были включены Алексей Рахманов, так как он "является членом совета директоров и бывшим гендиректором Объединенной судостроительной корпорации", и генпрокурор РФ Александр Гуцан.

Ранее Еврокомиссия предложила поименно внести в черный список всех участников СВО, чтобы они не смогли въехать на территорию Евросоюза. Глава евродипломатии Кая Каллас утверждала, что у ЕС есть разведданные об участниках спецоперации и внести каждого из них в черный список возможно.

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Сюжет: Санкции
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