Парламент Италии одобрил резолюцию об ослаблении санкций против РФ

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Палата депутатов итальянского парламента поддержала резолюцию в поддержку мирного урегулирования на Украине, после которого должно последовать поэтапное ослабление антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

Документ был представлен партиями правящего большинства. В его поддержку высказались 170 депутатов, тогда как 138 законодателей проголосовали против, еще трое воздержались.

Согласно резолюции, итальянское правительство должно обеспечить реализацию всех полезных инициатив, которые будут направлены на достижение справедливого и прочного мира на Украине. При этом ослабление санкций против РФ предлагается в качестве "рычага в переговорах".

Между тем палата представителей США одобрила законопроект о введении антироссийских санкций и выделении помощи Украине. Документ, в частности, предусматривает ужесточение санкций против российского нефтяного сектора, а также введение пошлин в размере 500% на поставки товаров из России.

Госсекретарь США Марко Рубио отмечал, что страна сохраняет политику антироссийских санкций. В какой-то момент США могут перестать продлевать лицензию на покупку нефти России, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине.