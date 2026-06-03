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Риск эскалации украинского конфликта на сегодняшний день выше, чем два года назад. Таким мнением поделился госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

Американская администрация особенно обеспокоена предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию, добавил Рубио. Власти США планируют вскоре передать Киеву военную помощь в рамках утвержденного пакета на 400 миллионов долларов.

Госсекретарь отметил, что Россия остается вызовом для США. В связи с этим, в частности, Штаты сохраняют политику антироссийских санкций. Кроме того, ведется работа над законопроектом сената о новых ограничительных мерах против РФ.

Также в какой-то момент США могут перестать продлевать лицензию на покупку нефти РФ, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине, заключил Рубио.

Ранее Рубио заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения. По мнению политика, украинский кризис можно урегулировать лишь дипломатией.

В Кремле отмечали, что СВО можно завершить до конца суток, если украинский президент Владимир Зеленский даст приказ войскам Украины покинуть территорию российских регионов.