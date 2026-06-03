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03 июня, 23:58

Политика

Рубио заявил о высоком риске эскалации конфликта на Украине

Фото: AP Photo/Allison Robbert

Риск эскалации украинского конфликта на сегодняшний день выше, чем два года назад. Таким мнением поделился госсекретарь США Марко Рубио на слушаниях в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

Американская администрация особенно обеспокоена предстоящей суровой зимой на Украине из-за неспособности Киева генерировать электроэнергию, добавил Рубио. Власти США планируют вскоре передать Киеву военную помощь в рамках утвержденного пакета на 400 миллионов долларов.

Госсекретарь отметил, что Россия остается вызовом для США. В связи с этим, в частности, Штаты сохраняют политику антироссийских санкций. Кроме того, ведется работа над законопроектом сената о новых ограничительных мерах против РФ.

Также в какой-то момент США могут перестать продлевать лицензию на покупку нефти РФ, если не произойдет резкий поворот в сторону мирного урегулирования по Украине, заключил Рубио.

Ранее Рубио заявил, что у конфликта на Украине нет военного решения. По мнению политика, украинский кризис можно урегулировать лишь дипломатией.

В Кремле отмечали, что СВО можно завершить до конца суток, если украинский президент Владимир Зеленский даст приказ войскам Украины покинуть территорию российских регионов.

Путин заявил, что ВС РФ наступают по всем направлениям в зоне СВО

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