США заявили о готовности возобновить усилия по украинскому урегулированию

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Американский госсекретарь Марко Рубио на слушаниях в палате представителей США заявил, что Штаты готовы вернуться к работе по установлению перемирия и заключению мира между Россией и Украиной. Его слова передает РИА Новости.

Рубио также сообщал, что у конфликта на Украине нет военного решения. По его мнению, кризис можно урегулировать лишь дипломатией.

Ранее президент США Дональд Трамп предложил отправить делегацию в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. В Кремле ответили, что Москва готова принять представителей Вашингтона.

В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев рассказал, что спецпосланник президента США Стивен Уиткофф прилетит в Россию с рабочим визитом в скором времени.

