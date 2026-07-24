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24 июля, 15:48

Происшествия

ДТП произошло на Бесединском шоссе в Москве

Фото: depositphotos/Emevil​

Авария произошла на Бесединском шоссе в районе Задонского проезда в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и данные о пострадавших выясняются.

В связи с аварией движение в сторону Подмосковья затруднено на 1,5 километра и осуществляется по одной из трех полос. Водителей призвали учитывать это при планировании поездки.

Ранее авария с участием самосвала произошла в столице. Он перевернулся на Московском скоростном диаметре (МСД) и загорелся. Движение в районе аварии было ограничено.

Еще одно ДТП произошло на внутренней стороне 33-го километра МКАД в районе развязки с Варшавским шоссе в Москве. Там столкнулись несколько автомобилей, в результате чего образовался затор, который растянулся на 5,6 километра. Кроме того, были перекрыты четыре полосы движения из семи.

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