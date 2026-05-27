Меркель: через 10 лет конфликт на Украине завершится

Конфликт на Украине должен закончиться через 10 лет. Такое мнение высказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в эфире WDR 1LIVE.

"Надеюсь, что через 10 лет война будет окончена. И таким образом Украина станет независимой, свободной, суверенной страной", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает выбирать кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди обсуждавшихся имен – экс-министр Италии Марио Драги, президент Финляндии Александр Стубб и Меркель.

Однако бывший канцлер Германии не хочет быть посредником. Она говорила, что контакты по вопросу урегулирования украинского конфликта должны оставаться задачей действующих правительств и глав государств.

Также, по данным СМИ, на роль переговорщиков претендуют бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Антониу Кошта и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте. Главы МИД европейских стран должны обсудить кандидатуры на этой неделе во время неофициальной встречи.