Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 мая, 15:35

Политика
Главная / Новости /

Меркель: через 10 лет конфликт на Украине завершится

Меркель назвала срок окончания конфликта на Украине

Фото: ТАСС/DPA/Picture-Alliance/Soeren Stache

Конфликт на Украине должен закончиться через 10 лет. Такое мнение высказала экс-канцлер Германии Ангела Меркель в эфире WDR 1LIVE.

"Надеюсь, что через 10 лет война будет окончена. И таким образом Украина станет независимой, свободной, суверенной страной", – сказала она.

Ранее сообщалось, что Европа продолжает выбирать кандидатов на роль переговорщика с Россией. Среди обсуждавшихся имен – экс-министр Италии Марио Драги, президент Финляндии Александр Стубб и Меркель.

Однако бывший канцлер Германии не хочет быть посредником. Она говорила, что контакты по вопросу урегулирования украинского конфликта должны оставаться задачей действующих правительств и глав государств.

Также, по данным СМИ, на роль переговорщиков претендуют бывший председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, глава Европейского совета Антониу Кошта и бывший президент Финляндии Саули Ниинисте. Главы МИД европейских стран должны обсудить кандидатуры на этой неделе во время неофициальной встречи.

Читайте также


политика

Главное

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Цель реформы – повысить качество высшего образования

Ограничения затронули в основном заочные и очно-заочные форматы

Читать
закрыть

К чему может привести попытка быть продуктивным 24/7?

Погоня за продуктивностью превращает отдых в слабость, а занятость – в показатель успешности

Опасный сценарий возникает, когда человек начинает измерять самооценку только через достижения

Читать
закрыть

Почему учителя позволяют школьникам использовать шпаргалки?

Учителя уверены: написание текста от руки способствует лучшему запоминанию

Читать
закрыть

Чем опасно подавление эмоций при "бежевом" воспитании?

Миллениалы, практикующие "бежевое" воспитание, не могут справиться с возрастным кризисом детей

Основной претензией "осознанных" родителей становится детская агрессия

Читать
закрыть

Почему Димы оказались ред-флагами для отношений?

В молодежной среде имя стало восприниматься как признак неблагонадежного партнера

Читать
закрыть

Куда отправиться в последние длинные выходные 2026 года?

В Турцию и Египет можно поехать меньше чем за 100 тысяч с вылетом из Москвы

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика