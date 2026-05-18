18 мая, 10:45

Политика
Politico: на роль переговорщика с РФ могут претендовать Меркель, Стубб и Драги

На роль переговорщика с Россией могут претендовать экс-канцлер Германии Ангела Меркель, президент Финляндии Александр Стубб и бывший премьер-министр Италии Марио Драги, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Politico.

В СМИ указали на то, что Меркель имела опыт прямых переговоров как с Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее часть европейцев думают, что ее неудачный посреднический опыт может стать аргументом против назначения.

У Стубба тоже есть опыт посредничества. Кроме того, он сам "неоднократно выражал заинтересованность в этом вопросе". Однако членство Финляндии в НАТО может уменьшить его привлекательность для России.

Драги пользуется уважением в Европе, при этом не считается ни чрезмерно воинственным, ни проявляющим симпатию к Кремлю. При этом нет сигналов того, что он заинтересован стать посредником на переговорах.

В издании также указали, что люди, которые знакомы с "образом мышления Киева", утверждают, что посланник должен пользоваться сильной поддержкой в Евросоюзе, но не быть выходцем из блока, поскольку Путин ему "не особо доверяет". В связи с этим речь может идти о таких политиках, как министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде или его коллега из Индии Джайшанкар.

Ранее Путин заявлял, что для него лично наиболее предпочтительной фигурой для ведения диалога между Россией и Европой является бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. При этом он признался, что готов видеть переговорщиком от Евросоюза любого лидера, который "не наговорил каких-то гадостей" в адрес России.

Глава евродипломатии Кая Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, так как, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний".

