17 мая, 14:09

Политика

Песков заявил о готовности России к переговорам с Европой

Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Россия рассчитывает, что в Европе возобладает практичный подход в вопросе переговоров, Москва к этому готова. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.

По словам политика, Владимир Путин близок к европейским странам настолько, насколько близка к нему телефонная трубка. Он также назвал большим сдвигом активное обсуждение переговоров с РФ в Европе.

"В интересах (главы евродипломатии. – Прим. ред.) Каи Каллас не быть переговорщиком. Ей легко не придется. Если вы помните, Путин сказал, что это может быть в целом кто угодно, кто не успел наговорить много всего плохого", – добавил Песков.

Ранее российский лидер сказал, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер является для него наиболее предпочтительной фигурой для диалога между РФ и Европой.

Каллас исключила кандидатуру Шредера в качестве переговорщика, поскольку, по ее мнению, он является "известным лоббистом российских компаний". В свою очередь, действующий канцлер ФРГ Фридрих Мерц сказал, что европейцы сами будут решать, кто будет говорить от их имени.

