17 мая, 14:41

Спорт

Андреева и Шнайдер выиграли теннисный турнир в Риме

Фото: Getty Images/Emmanuele Ciancaglini

Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир Женской теннисной ассоциации (WTA) 1 000 в Риме в парном разряде.

В финале российские спортсменки обыграли представительницу Испании Кристину Букшу и американку Николь Меликар-Мартинес со счетом 6:3, 6:3. В 2025 году победу в парном турнире одержали итальянки Сара Эррани и Жасмин Паолини.

Ранее Тимур Арбузов победил на чемпионате Европы по дзюдо. Турнир проходил в Тбилиси. В финале в весовой категории до 81 килограмма россиянин сошелся с представителем Грузии Тато Григалашвили.

В свою очередь, российские каноисты Захар Петров и Сергей Свинарев завоевали бронзовые медали на втором этапе Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ.

