Российский дзюдоист Тимур Арбузов выиграл чемпионат Европы

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Россиянин Тимур Арбузов одержал победу на чемпионате Европы по дзюдо. Турнир проходит в Тбилиси, сообщает ТАСС.

В финале в весовой категории до 81 килограмма он сошелся с грузином Тато Григалашвили. Арбузов принес сборной России второе золото турнира.

До него чемпионом Европы в весовой категории до 66 килограммов стал Мурад Чопанов. Спортсмен победил представителя Финляндии Луукаса Саху.

Кроме того, россиянка Сабина Гилязова стала серебряным призером в весовой категории до 48 килограммов. Бронзовую медаль завоевала ее соотечественница Марина Воробьева.

Ранее московский спортсмен Назар Зоря выиграл первенство России по фристайлу в дисциплине хаф-пайп. Спортсмен смог набрать 75,5 балла, опередив Артема Галеева из Челябинской области. Третье место занял Роман Ященко из Красноярского края.

