Новости

Новости

18 апреля, 19:33

Происшествия

Пострадавшие от паводков жители Дагестана получат выплаты

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Единовременную материальную помощь и компенсацию утраченного имущества получат все пострадавшие от паводков в Дагестане. Об этом ИС "Вести" сообщил глава республики Сергей Меликов.

Он уточнил, что сначала им выплатят более 15,5 тысяч рублей. По словам Меликова, средства на это выделены, поэтому никаких проблем не будет. Работа в этом направлении ведется активно.

Также он напомнил, что комиссии оценивают нанесенный жилым домам ущерб. После этого будет решаться вопрос с компенсациями за утраченное имущество.

Глава республики добавил, что из-за погодных условий комиссии пока не могут попасть на некоторые территории. Но работа уже идет в Махачкале и поселке Мамедкала.

Тяжелая паводковая обстановка наблюдается в республике с конца марта. Причиной подтоплений стали мощные ливни. Наводнение признали ЧС федерального характера. Также следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей из-за последствий паводков.

Новости регионов: вертолет МЧС доставил полтонны гумпомощи в горные районы Дагестана

