11 апреля, 17:10

Спасшие детей во время наводнения в Дагестане жители получили премию имени Кеосаяна

Фото: ТАСС/Гянжеви Гаджибалаев

Жители Дагестана Хатиб Джабраилов и Юсуп Магомедов, которые спасли четырех детей во время наводнения, получили премию имени Тиграна Кеосаяна, сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она рассказала, что во время наводнения семья с четырьмя маленькими детьми оказалась в доме под угрозой затопления, и мужчины с помощью болгарки успешно вскрыли окна здания.

"Низкий вам поклон", – написала она в своем телеграм-канале.

Премия имени Тиграна Кеосаяна была учреждена главредом после того, как она узнала об истории воспитательниц из бугурусланского детсада Лии Галеевой и Людмилы Платоновой, которые, рискуя жизнью, защитили детей от мужчины с ножом. Размер премии составляет один миллион рублей, а лауреатов Симоньян выбирает лично.

Вместе с тем уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что аппарат оказывает помощь жителям Дагестана, пострадавшим от паводков и размещенным в пунктах временного размещения (ПВР).

"Наши специалисты работают непосредственно в ПВР: помогают людям оформить документы, консультируют по правовым вопросам, фиксируют проблемные ситуации для оперативного реагирования. Каждое обращение берём на контроль", – написала омбудсмен в своем канале в MAX.

Москалькова отметила, что при поддержке неравнодушных граждан в пункты временного размещения также были доставлены детские наборы. По ее словам, для детей, переживших стресс, особенно важно чувствовать заботу и поддержку.

Она также высоко оценила личную вовлеченность уполномоченного по правам человека в Дагестане Запира Алхасова. Уточнялось, что он посещает ПВР, лично общается с людьми, выслушивает их просьбы. Такая работа на местах, подчеркнула Москалькова, позволяет оперативно выявлять проблемы и находить решения.

Сложная паводковая ситуация в Дагестане сохраняется с конца марта на фоне обильных осадков. В зоне чрезвычайной ситуации оказались до 1,5 миллиона человек.

Также из-за паводков произошло обрушение моста на трассе "Кавказ". Движение на 917-м километре автодороги было перекрыто после резкого подъема уровня воды и разрушения переправы.

Из подтопленных районов эвакуировали свыше 6 тысяч жителей, к ликвидации последствий привлечены свыше 2 тысяч волонтеров. При этом регион готовится к новой волне непогоды.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, повлекшей гибель людей. Следствие считает, что ответственные должностные лица не ограничили движение на опасных участках дорог и не перекрыли их, несмотря на введенный режим ЧС.

Позднее наводнение в Дагестане и Чечне признали ЧС федерального характера. Уточнялось, что такой статус позволяет оперативнее привлекать ресурсы ведомств, а также выделять средства для восстановления разрушений, а также выплат пострадавшим.

В Дагестане подтоплена 1 тысяча домов

