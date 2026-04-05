Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 21:25

Происшествия

В Дагестане обрушился мост на трассе "Кавказ"

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Дагестана"

На федеральной трассе Р-217 "Кавказ" в районе поселка Мамедкала в Дербентском районе обрушился мост. Движение на участке полностью перекрыто в обоих направлениях. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Дагестана.

По данным ведомства, проезд закрыт на 917-м километре автодороги из-за резкого подъема уровня воды и разрушения мостового сооружения.

Одновременно поступают сообщения о пострадавших в этом же районе. По словам руководителя Центра управления регионом (ЦУР) в Дагестане Исрафила Исрафилова, течение реки унесло несколько человек.

Он уточнил, что спасатели уже направлены к месту происшествия и добираются до пострадавших. По предварительным данным, речь идет как минимум о 3 людях.

Кроме того, как сообщили в МЧС России, из-за обильных осадков произошло переполнение Геджухского водохранилища, в результате чего был зафиксирован прорыв земляного вала. На место направлены дополнительные силы и средства спасателей.

В регион также выдвинулась аэромобильная группа Главного управления МЧС по Дагестану – коло 40 человек и 5 единиц техники. В районе продолжается эвакуация местных жителей, развернуты 6 пунктов временного размещения.

По предварительным данным, в поселке Мамедкала подтоплены 28 домов, эвакуированы около 100 человек. В микрорайоне Михайловка фиксируется дальнейшее затопление улиц.

Ранее сообщалось, что в результате оползня в данном районе произошло обрушение дома. Погибла женщина, еще один человек числится пропавшим без вести. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев заявил, что из-за перелива реки и разрушения защитных сооружений началась эвакуация жителей.

Сложная паводковая обстановка в Дагестане сохраняется с конца марта. Из-за сильных дождей в регионе произошли подтопления, перебои с электро- и водоснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек.

происшествиярегионы

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика