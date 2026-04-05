Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
05 апреля, 20:24

Происшествия

Возбуждено дело после гибели женщины во время оползня в Дагестане

Фото: телеграм-канал "Гасанов Запир Магомедович"

Женщина погибла в результате оползня в селе Кирки Кайтагского района Дагестана, еще один мужчина пострадал. Об этом сообщили РИА Новости в администрация Кайтагского района.

В результате оползня полностью разрушен один жилой дом, еще два получили повреждения. На данный момент, один человек числится пропавшим без вести.

Тело погибшей было обнаружено после схода грунта. По факту гибели возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности, заявили в региональном СК РФ. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Глава района Запир Гасанов уточнил, что оползень сошел из-за обильных дождей. Угроза сохраняется еще как минимум для 5 домов.

На фоне непогоды осложнилась ситуация и в других районах республики. Глава Дербентского района Эльман Аллахвердиев в своем телеграм-канале заявил, что из-за перелива реки и разрушения защитных сооружений началась эвакуация жителей.

Уже вывезено около 800 домохозяйств, всего планируется эвакуировать более 4 тысяч человек, включая 823 ребенка. Людей размещают в пунктах временного размещения и у родственников.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал наиболее сложной обстановку в Махачкале, Дербенте, селе Геджух, а также в Карабудахкентском и Хасавюртовском районах.

Пострадавшим оказывается помощь. Российский Красный Крест направляет в регион гуманитарные грузы, включая воду, продукты, одежду и средства гигиены. Волонтеры участвуют в эвакуации и обеспечении людей в пунктах временного размещения.

Сложная паводковая обстановка в Дагестане сохраняется с конца марта. Из-за сильных дождей в регионе произошли подтопления, перебои с электро- и водоснабжением, на пике без света оставались более 500 тысяч человек. В горных районах фиксировались камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты.

В Махачкале и Хасавюртовском районе введен режим ЧС, на территории всего региона – режим повышенной готовности.

Читайте также


происшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика